Brazilië laat vliegdekschip vol giftig materiaal zinken in oceaan: ‘Milieuramp dreigt’

UPDATEDe Braziliaanse marine heeft vrijdag een beschadigd vliegdekschip dat vol asbest, verf en andere giftige stoffen zit in de Atlantische Oceaan laten zinken. Milieuactivisten protesteerden al langer tegen de plannen van marine, die beweerde dat er geen alternatief was voor het buiten gebruik gestelde vaartuig. Ook het Openbaar Ministerie en de Braziliaanse milieudienst Ibama waren tegen het afzinken van het vliegdekschip.

Ibama en milieuactivisten stellen dat het zestig jaar oude vliegdekschip ‘São Paulo’ tonnen asbest, zware metalen en andere giftige materialen bevat, die schadelijk zijn voor de voedselketen, ecosystemen en de biodiversiteit in zee. Het dumpen van het giftige schip in de Atlantische Oceaan is volgens hen in strijd met drie internationale milieuverdragen. Milieuorganisatie Robin des Bois noemde het schip zelfs ,,een giftig pakket van 30.000 ton”.

Een rechter gaf vrijdag toestemming voor het tot zinken brengen van het oorlogsschip, ondanks een verzoek van het Openbaar Ministerie om dat niet te doen vanwege de te verwachten milieuschade.

Brazilië kocht het 266 meter lange vliegdekschip in 2000 voor 12 miljoen dollar van Frankrijk, dat het 37 jaar lang had gebruikt. Een Turks bedrijf kocht het schip in 2021 om het te slopen, maar Turkije trok de toestemming in toen het vaartuig de Middellandse Zee naderde. Toen het vervolgens werd teruggebracht naar Brazilië, mocht het daar ook niet aanmeren vanwege de grote milieurisico’s. Daarop nam de Braziliaanse marine de verantwoordelijkheid voor het vaartuig over.

Sindsdien dreef het vliegdekschip doelloos op de golven in de Zuid-Atlantische oceaan, gevangen in een internationaal geschil over de giftige inhoud. Het raakte ook beschadigd, zo zaten er onder meer drie gaten in de romp van het wrak. Nu is het als afval gedumpt in de oceaan. ,,Een milieuramp dreigt”, zeggen milieuorganisaties.

De Braziliaanse marine heeft het oorlogsschip naar een locatie zo’n 350 kilometer van de kust gesleept, waar de oceaan 5000 meter diep is. Dat was volgens de autoriteiten het veiligste gebied om het ‘spookschip’ te laten zinken. Iets anders was gezien het toenemende risico van slepen en het verslechterde drijfvermogen van het schip ,,onmogelijk”, stelde het Braziliaanse ministerie van Defensie.

‘Miljoenen aan staal’

,,We hebben het hier over een enorm schip, dat zowel heel gevaarlijke als heel waardevolle materialen bevat”, stelt Jim Puckett, directeur van de ngo Basel Action Network (BAN). Hij benadrukt dat het vaartuig onder meer heel wat staal bevat, dat kan worden verkocht. ,,Dit schip laten zinken is naast alle milieuoverwegingen ook financieel gezien gewoon niet zinvol voor Brazilië. Miljoenen dollars aan staal kunnen gerecycleerd worden, wat ruimschoots opweegt tegen de kosten van het beheer van de gevaarlijke stoffen”, zegt hij. ,,Ik heb nog nooit zo’n waardevol schip opzettelijk tot zinken zien brengen.”

BAN had de nieuwe linkse president van Brazilië, Luiz Inácio Lula da Silva, opgeroepen om in te grijpen en een beroep te doen op gespecialiseerde firma’s die gevaarlijke stoffen als asbest veilig kunnen verwijderen.