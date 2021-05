Brazilië sloeg zes Pfizer-aanbiedingen af en heeft nu een enorm probleem

Het is dinsdag 17 november vorig jaar, als op het Palácio do Planalto in Brasília, het werkpaleis van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro, een regeringsdelegatie een gesprek heeft met Pfizer-topman Carlos Murillo over de mogelijke levering van coronavaccins.



De ontmoeting is niet onbelangrijk. Het is het eerste onderhoud nadat een persoonlijke brief van de wereldwijde baas van de Amerikaanse farmaceut aan Bolsonaro, vicepresident Hamilton Mourão en minister van Gezondheid Eduardo Pazuello om de onderhandelingen te hervatten, twee maanden onbeantwoord is gebleven. De Braziliaanse regering onder leiding van Bolsonaro heeft dan al drie aanbiedingen van Pfizer naast zich neergelegd.