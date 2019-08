Brazilië weigert noodhulp van G7 voor bosbranden Amazonegebied

Tijdens de G7-top in Biarritz boden de VS, Japan, Duitsland, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk en Canada het zwaar getroffen Brazilië 18 miljoen euro aan hulpgeld aan. ,,We bedanken (de G7), maar die middelen kunnen beter worden besteed aan de herbebossing van Europa’’, zo verklaarde kabinetschef Onyx Lorenzoni.

Het Braziliaanse ministerie van Buitenlandse Zaken deelde vervolgens nog een sneer uit aan Frankrijk. ,,Frankrijk moet zich eerst eens houden aan de afspraken in het klimaatakkoord van Parijs, voordat het overbodige initiatieven lanceert.’’

De Franse president Macron was de voorbije dagen zwaar in botsing geraakt met zijn Braziliaanse collega Bolsonaro. Bolsonaro was er niet van gediend dat zijn Franse collega de bosbranden in het Amazonewoud tot prioriteit van de G7-top had gemaakt en zware druk had uitgeoefend op Brazilië om meer te doen om het Amazonegebied te beschermen.