Brede coalitie in Europees Parlement in de maak tegen ‘groene’ financiering van gas en kernenergie

In het Europese Parlement is een brede coalitie in de maak tegen plannen van de Europese Commissie om van gas en kernenergie op papier ‘groene’ bronnen te maken, waardoor het voor banken, pensioenfondsen en andere grote beleggers aantrekkelijker wordt daarin te investeren. Begin juli hoopt de ‘cross-party’-coalitie deze plannen voor eens en altijd af te schieten.

,,We moeten ons nageslacht geen kernafval nalaten en via gas uit Rusland geen oorlog financieren”, aldus de Luxemburgse christendemocraat Christophe Hansen, die in eigen gelederen nog wel wat zendingswerk voor de boeg heeft. Ook Paul Tang (PvdA) heeft de Europese socialisten nog niet op één lijn. Maar beiden zijn optimistisch dat ze volgende week (op commissieniveau) en in juli (plenair) een stevige meerderheid op de been hebben. Dat is belangrijk omdat elke bevoordeling van gas en kernenergie schone bronnen als zon en wind benadeelt.

Allerhoogste niveau

De voorstellen om gas en nucleaire energie te bevoordelen hebben een lange voorgeschiedenis. Duitsland lobbyde onder Merkel zwaar voor gas, Frankrijk op het allerhoogste niveau (president Macron) voor nucleaire energie. Het waarom is duidelijk: Duitsland zit met een serieus energieprobleem sinds het besloot zijn kerncentrales te sluiten, Frankrijk moet nogal wat kerncentrales vervangen.



De Europese Commissie, onder aanvoering van voorzitter Ursula von der Leyen en vicevoorzitter Frans Timmermans, speelde een dubieuze rol. Ze beloofde nog in 2021 een voorstel en legde de aanzet daartoe letterlijk in de laatste minuten van dat jaar op tafel, op oudejaarsavond vlak voor middernacht en zonder er enige ruchtbaarheid aan te geven. Ze weigerde daarna een publieke consultatie en legde een negatief advies van de eigen experts naast zich neer. Onder de lidstaten tekende zich geen gekwalificeerde meerderheid af om het voorstel te blokkeren, wel dreigden enkele landen (Luxemburg, Oostenrijk) desnoods naar de rechter te stappen om het tegen te houden. Maar als het Europees Parlement het voorstel verwerpt is dat niet meer nodig.

Ruslandvriendelijke landen

Volgens GroenLinks-Europarlementariër en inspirator van de cross-party-coalitie Bas Eickhout heeft de Russische inval in Oekraïne het verzet tegen de bevoordeling van gas als energiebron alleen nog maar nieuwe zuurstof gegeven. Tang ziet in de Oekraïne-oorlog ook een nieuw argument tegen kernenergie. De brandstof daarvoor – uranium – komt ook weer uit Rusland of Ruslandvriendelijke landen als Kazachstan. Maar het belangrijkste bezwaar van de coalitie – met nu christen- en sociaaldemocraten, liberalen, groenen en extreemlinks - is dat gas noch kernenergie voldoet aan de strenge eisen die de zogenoemde taxonomiewetgeving stelt aan wat duurzaam mag heten – hetzelfde bezwaar dat de eigen Commissie-experts tot een negatief advies bracht.