Brein achter aanslagen Spanje werkte als informant

Botsing vliegtuig en helikopter boven Engeland

18:16 Een helikopter en een vliegtuigje zijn vandaag in de lucht ten noordwesten van Londen met elkaar in botsing gekomen. De wrakstukken kwamen neer bij Waddesdon in het graafschap Buckinghamshire. In de helikopter zouden twee mensen hebben gezeten en in het vliegtuigje één. Aangenomen wordt dat ze het niet hebben overleefd.