Brett Kavanaugh lijkt dans te ontspringen

Het lijkt erop dat de in opspraak geraakte rechter Brett Kavanaugh gewoon een van de machtigste mensen van Amerika wordt. Na een extra FBI-onderzoek houdt hij vooralsnog genoeg steun in de Senaat.

Eén voor één mochten alle honderd Amerikaanse senatoren in een extra beveiligde kamer het enige exemplaar van het laatste FBI-rapport over Kavanaugh lezen. Na beschuldigingen van seksueel wangedrag werd extra onderzoek gedaan naar het verleden van de man die door president Trump is voorgedragen om zitting te nemen in het hooggerechtshof, een buitengewoon machtig orgaan in de VS.

Niet openbaar

De resultaten worden niet openbaar bekendgemaakt. Volgens de Republikeinse voorzitter van de juridische commissie in de Senaat, Chuck Grassley, staat er 'niets in wat we niet al wisten', na verklaringen in de Senaat van Kavanaugh en de vrouw die hem beschuldigt, Christine Blasey Ford. ,,Zowel de commissie als de FBI is niet in staat geweest derden te vinden die kunnen getuigen over de beschuldigingen." Een procedurele stemming over Kavanaughs kandidatuur is gepland voor vandaag, de definitieve stemming zou in het weekend kunnen plaatsvinden.

Quote Zowel de commissie als de FBI is niet in staat geweest derden te vinden die kunnen getuigen over de beschuldi­gin­gen Chuck Grassley

Tegenstanders van Kavanaugh hoopten dat gematigde, twijfelende Republikeinen als Jeff Flake uit Arizona, Susan Collins uit Maine en Lisa Murkowski uit Alaska een stokje zouden steken voor de benoeming van Kavanaugh. Maar na een eerste blik op het nieuwe FBI-rapport zijn ze juist positief. ,,We hebben geen aanvullende belastende informatie gezien," zei Flake. Collins wilde de getuigenissen nog zelf lezen, maar zei alvast: ,,Het lijkt een heel grondig onderzoek."

Veldslag

De zaak leidt tot een veldslag tussen spindoctors van beide kampen, die met scherpe standpunten hun kiezers proberen warm te maken voor de Congresverkiezingen van volgende maand. De Democraten, die Kavanaugh veel te conservatief vinden, vinden het onderzoek helemaal niet diepgaand genoeg. Het werd binnen een week afgerond. Diverse oud-klasgenoten van Kavanaugh die hun verhaal wilden doen, zijn niet gehoord. Ook één van de twee andere vrouwen die Kavanaugh beschuldigen van seksueel wangedrag is buiten het onderzoek gelaten. De FBI heeft contact gezocht met tien mensen. De advocaten van Ford menen dat de federale recherche 'niet geïnteresseerd was in de waarheid'.

Drinkgewoonten

Zo zijn de drinkgewoonten van Kavanaugh volgens The Washington Post niet onder de loep genomen, dus blijft onduidelijk of hij daarover loog in de Senaat, zoals zijn oud-klasgenoten zeggen. Ruim 1700 professoren in de rechten ondertekenden een open brief waarin ze de Senaat oproepen Kavanaugh niet te benoemen, vanwege zijn gedrag in de hoorzitting over de aantijgingen. Hij reageerde opvliegend, emotioneel en viel Democraten aan.