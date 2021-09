Breuk tussen bondgenoten: Fransen voelen zich in de kou gezet door Amerika

Waar gaat de hoogoplopende ruzie over?

Over veel geld en gekrenkte trots. President Emmanuel Macron is woedend op de Verenigde Staten en Australië omdat zij een deal hebben gesloten over de levering van Amerikaanse nucleaire onderzeeërs aan de regering in Canberra. Daarmee verscheurden zij een in 2016 met Frankrijk gesloten contract over de levering van twaalf (diesel)onderzeeërs ter waarde van 34 miljard euro. Macron beschuldigt Australië van contractbreuk en de Verenigde Staten van oneerlijke concurrentie. Bovendien hoorde Parijs pas heel laat van de deal en werd het nauwelijks gekend in het strategische partnerschap dat de VS, Australië en Groot-Brittannië onder de naam Aukus hebben gesloten. In reactie hierop heeft Frankrijk zijn ambassadeurs teruggeroepen uit de VS en Australië, een hoogst ongebruikelijke stap in de relatie tussen traditionele bondgenoten.