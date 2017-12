Brexit-deal 'razende race tegen de klok'

De Britse brexitminister David Davis zei eerder dat dit akkoord niet bindend is, maar gaf vandaag aan het zo snel mogelijk in juridische vorm te willen gieten. EU-onderhandelaar Michel Barnier zei dat de Britten niet mogen terugkrabbelen. Hij kan komende maand een eerste versie van het uittredingsverdrag presenteren.

Overgangsperiode

Over een handelsverdrag na het Britse vertrek in maart 2019 zei de Fransman ,,geen mogelijkheid'' te zien om dat voor die tijd te sluiten. Waarschijnlijk gaan in januari de gesprekken van start over een overgangsperiode waarin EU-wetgeving blijft gelden voor de Britten. Londen heeft geopperd die twee jaar te laten duren. Barnier zei dat er volgend jaar oktober een verdragstekst zou kunnen liggen over zo'n overgangsfase.

Tusk benadrukt in zijn brief dat eenheid bij de resterende 27 EU-landen een noodzakelijke voorwaarde is voor een ordelijk Brits vertrek. De deadline van oktober is gesteld omdat de diverse parlementen zich nog moeten uitspreken over de verdragen over de uittreding en een eventuele overgangsfase.