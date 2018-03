Brexit: May stelt vijf eisen aan Europa

VIDEODe brexit kan een winwin worden voor zowel de Europese Unie als het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor moeten beide partijen het wel eens worden over een zo breed mogelijk akkoord voor samenwerking op vele gebieden. Wat Groot-Brittannië betreft moet een akkoord vijf toetsen kunnen doorstaan, aldus de Britse premier May zojuist in haar toespraak over 'de toekomstige economische partnerschap met de Europese Unie'.

Het vijfpuntenlijstje van May:

1. Respect vanuit Brussel voor de referendumuitslag van juni 2016 en daarmee erkenning van de volledige zeggenschap van Groot-Brittannië over de eigen grenzen, wetgeving en financiën. ,,Het was een stemming voor ingrijpende veranderingen. Zodat geen gemeenschap in Groot-Brittannië nog eens achtergesteld zou worden. Het was geen stemming voor een afstandelijker relatie met onze buren.”

2. Een duurzame deal, dus geen eindeloze onderhandelingen over specifieke onderdelen. ,,Zowel de EU als Groot Brittannië willen een betere toekomst voor onze volken. We willen straks niet weer terug naar de onderhandelingstafel omdat we er niet uit zijn gekomen.”

3. Bescherming van Britse en Europese banen en de veiligheid van Britse en Europese burgers.

4. Elke deal met de EU moet de positie van Groot-Brittannië bevestigen als het Europese land dat het wil zijn: moderne, open, naar de wereld gekeerde en tolerante Europese democratie. ,,Een natie van pioniers, vernieuwers en van mensen die ontdekken en scheppen. Een land dat zijn geschiedenis en diversiteit uitdraagt, trots is op zijn waarden en zijn verplichtingen nakomt naar buren en verre vrienden.”

5. Het verdrag moet het verdeelde Britse electoraat op een lijn krijgen en de unie tussen de verschillende volken van het Verenigd Koninkrijk versterken. Dat laatste heeft alles te maken met de onrust in Noord-Ierland en Schotland over de implicatie van nieuwe grenzen.

Volledig scherm Theresa May tijdens haar toespraak over de toekomstige economische partnerschap met Europa. © EPA

Sneeuwstorm

May presenteerde haar visie, getiteld 'Onze Toekomstige Partnerschap', niet toevallig staande voor een kaart van de wereld en niet van Europa. Ze sprak in Londen en niet in Newcastle zoals de aanvankelijk bedoeling was geweest. Sneeuwstorm Emma maakte de reis naar het noorden bijna nog onzekerder dan de reis naar een EU-vrije toekomst. Ook in het warme 18e eeuwse Mansion House in de Londense city leek de Britse premier op een dun laagje ijs te staan.

Vlak voordat ze het woord nam, had May nog eens allerlaatste gesprekken met vertegenwoordigers van de twee tegengestelde stromingen in de Britse politiek: Brexiteers en Remainers. Ze gunnen elkaar nog steeds niets. De ene groep wil in alle opzichten een zo duidelijk mogelijke breuk met de gehate EU, de andere – met onder meer oud-premier Tony Blair in de gelederen – is pro-Europa en hoopt nog steeds dat er helemaal geen brexit komt als de voordelen niet opwegen tegen de nadelen.

Volledig scherm May spreekt in Mansion House in London. © REUTERS

Model

Bestaande handelsovereenkomsten bieden geen uitkomst voor een deal met Europa, aldus May. Het vaak genoemde Noorse model (tegen betaling in de Europese markt blijven maar zonder politieke inspraak), het Canadese model (specifieke handelsafspraken en beperkte toegang tot de Europese markt) of bestaande bilaterale verdragen werken volgens haar niet in dit geval. ,,Deze opties zouden zowel de belangen van Groot-Brittannië en die van Europa tekort doen", aldus May. "Dit is bereikbaar omdat het in ons beider belang is."

Ook hier vijf Britse prioriteiten, aldus May:

1. Een wederzijdse open en eerlijke handelsrelatie;

2. Een onafhankelijke arbitrage-instantie die in geval van geschillen kan oordelen;

3. Continue dialoog en overleg over samenwerking;

4. Een verdrag met de EU voor de bescherming van data.

5. Bescherming van de banden tussen Europese burgers. ,,De vrije toegang tot Groot-Brittannië zal eindigen. Maar er moeten mogelijkheden zijn voor Britten om in Europa te werken en voor Europeanen om in Groot-Brittannië te werken", aldus May.

De Britten willen specifiek met de EU blijven samenwerken op het gebied medicijnen, chemie en luchtvaart. Dit om dubbel werk bij controle en registratie te voorkomen.

May herhaalde in haar toespraak nog eens dat van een ,,harde grens'' op het Ierse eiland geen sprake kan zijn, maar kwam niet met een oplossing voor dit heikele punt.

Haalbaar

Drie weken voordat de scheidingspapieren moeten worden voorgelegd op de EU-top van 22 en 23 maart, ligt er met dat alles nog geen uitgewerkt Brits plan als tegenhanger van wat Europa voorstelt. Maar volgens een optimistische May is dat allemaal nog haalbaar. Ze hoopt nog steeds op een op maat gesneden vrijhandelsovereenkomst met Londen, 'uitgebreider dan elke bestaande overeenkomst waar ook ter wereld'.