Brexitoverleg opgeschort na coronabesmetting in onderhandelteam EU

Het gaat om een medewerker van EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier. De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk onderhandelen over een handelsakkoord voor zodra het VK ook in de praktijk de EU heeft verlaten.



‘We hebben besloten de onderhandelingen voor korte tijd stil te leggen’, aldus Barnier op Twitter. De teams zullen hun werk ‘binnen de richtlijnen’ ondertussen wel voortzetten.



De hoofdonderhandelaar van het Verenigd Koninkrijk, David Frost, laat weten in nauw contact te staan met Barnier over de situatie. ‘De gezondheid van onze teams staat voorop.’



De onderhandelaars zijn deze week bijeen in Brussel. Frost dankt ‘de Europese Commissie voor hun onmiddellijke hulp en steun’. De tijd raakt op om een overeenkomst te bereiken over de betrekkingen tussen de EU en het VK voor wanneer de Britten op 1 januari de EU-regels niet langer volgen.