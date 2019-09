‘Brians laatste avontuur’: fles met as van overleden Texaan duikt op in Florida

Bij het lezen van de briefjes rolden de tranen bij Pendleton over de wangen. ,,Hij was een verwoed visser’’, zegt moeder Darlene Mullins tegen lokale media. ,,Hij wilde de wereld rondreizen, maar van vissen op zee kwam het nooit.’’ Omdat ze de reis van Garland in Texas naar de kust van Florida niet kon betalen, gaf ze as mee met familie. Brians familieleden vertrouwden de fles met as begin augustus aan de golven toe.



‘Ik was 14 toen mijn vader overleed’, schreef zijn dochter in een van de andere briefjes. ‘Zijn dood heeft onze familie hard geraakt en het valt ons nog steeds erg zwaar. Maar, zoals mijn oma zegt, hij hield van de vrijheid. Dus daarom doen we dit.’ Om de kosten van een mogelijk telefoontje te vergoeden, had Brians verdrietige moeder zelfs een viertal biljetten van één dollar bijgevoegd.



Na het lezen van de liefdevolle briefjes wist Pendleton dat ze te hulp moest schieten. Een vriend van de politieagente verhuurt vissersboten en was bereid Brians as ver uit de kust weer in zee te zetten. Vrijdag koos de fles, samen met de briefjes en de dollarbiljetten, opnieuw het ruime sop. ,,We dachten de fles niet meer terug te zien’’, zegt Darlene Mullins. ,,We zullen zien waar hij nu weer opduikt.’’