Brief die oud-koning Juan Carlos naar zijn zoon stuurde slaat in Spanje in als een bom

De innige band met de dierbaarste van zijn vele minnaressen is fataal gebleken voor de oud-koning. Corinna Larsen, een 56-jarige Duitse, verklaarde in juni voor een Zwitserse onderzoeksrechter dat Juan Carlos die 65 miljoen vervolgens op haar rekening had gestort. Hij zou zich schuldig hebben gevoeld omdat de Spaanse geheime dienst Corinna jaren eerder, toen hun relatie aan het licht was gekomen, had achtervolgd en in haar woning in Monaco zelfs enkele dagen zou hebben vastgehouden. In de Engelse tabloid The Daily Mail onthulde Larsen afgelopen voorjaar dat ze al acht jaar lang wordt belaagd door de Spaanse geheime dienst in pogingen om haar naam te besmeuren en haar het zwijgen op te leggen over alles wat ze weet over Juan Carlos.



Justitie in Spanje kan de oud-koning niet vervolgen voor wat hij tijdens het koningschap heeft gedaan, maar dat geldt niet voor de Zwitserse rechters die de mogelijke corruptie op het spoor kwamen. Koning Felipe liet gisteren weten dat hij de beslissing van zijn vader met dankbaarheid en respect accepteert. Hij had niets dan goede woorden over diens koningschap van 40 jaar, maar benadrukte wel de ‘principes en waarden’ waarop de Spaanse monarchie gebaseerd moet zijn.



Het is niet bekend in welk land Juan Carlos in ‘ballingschap’ zal gaan. De beste banden had hij met het Saoedi-Arabische koningshuis, maar verder lijken veel van zijn relaties bekoeld. Met Corinna Larsen heeft hij geen verhouding meer, en zijn eigen vrouw, prinses Sofía, van Griekse oorsprong, verbande hem al eerder uit het bed en haar leven, hoewel ze niet officieel gescheiden zijn. Van zijn populariteit in Spanje, die enorm was toen hij op 23 februari 1981 een coup van militairen in een tv-toespraak afkeurde en hen opdracht gaf de kazernes weer op te zoeken, is niets meer over.