Brief van ontsnapte gangster: 'Ja, wij overleefden de uitbraak uit Alcatraz'

De opmerkelijke brief, afkomstig van iemand die zich John Anglin noemt, was aanleiding om het onderzoek te heropenen, meldt nieuwszender CBS, die de brief deze week in handen kreeg. ,,Mijn naam is John Anglin”, vangt de brief aan. ,,Ik ontsnapte in juni 1962 met mijn broer Clarence en Frank Morris uit Alcatraz. Ik ben 83 jaar en ik ben er slecht aan toe. Ik heb kanker. Ja, we hebben het alle drie overleefd die nacht, zij het amper.’’



De man die zich uitgeeft voor een van de inmiddels legendarische broers, schrijft dat Clarence Anglin in 2011 overleed en dat Frank Morris in oktober 2008 stierf. Hijzelf zou na de uitbraak voor langere tijd in Seattle hebben gewoond en daarna naar North Dakota zijn verhuisd. Op het moment van versturen vertoefde John, naar eigen zeggen, in het zuiden van Californië.