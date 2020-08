Bril van Indiase onafhankelijkheidsheld Gandhi voor 278.000 euro geveild

De nieuwe eigenaar is er niet zeker van dat de vergulde bril echt van Gandhi is geweest. Het kleinood werd eerder deze maand in de brievenbus van het veilinghuis gedropt. Er zat een brief bij waarin stond: ,,Deze bril was van Gandhi, bel me maar", aldus veilingmeester Andrew Stowe.



Gandhi stond erom bekend oude of ongewenste brillen uit te delen aan behoeftige mensen of aan mensen die hem hadden geholpen. Hij gaf de nu geveilde bril aan de oom van de verkoper toen die begin vorige eeuw voor British Petroleum in Zuid-Afrika werkte.



Plaats, tijd en de aard van de bril alsmede vergelijkbare modellen, pleiten ervoor dat het ding echt van Gandhi is geweest.