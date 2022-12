Brit (23) doodgestoken op dansvloer in drukke nachtclub Birmingham

Een 23-jarige man is ‘s avonds op tweede kerstdag om het leven gekomen in een Engelse nachtclub. De politie in Birmingham is een moordonderzoek gestart. Het is nog onduidelijk wie van de honderden aanwezigen een steekwapen heeft getrokken of wat het motief was.