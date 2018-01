Brit klaagt reisorganisatie aan voor gevaren 'bommetjes' in zwembad

Het incident vond vorig jaar zomer al plaats, maar is pas vandaag naar buiten gekomen, omdat Hyde het bedrijf heeft aangeklaagd wegens grove nalatigheid. De man zegt nog steeds veel last te hebben van het megabommetje. Het kind dat met zijn rug bovenop het hoofd van de Brits terechtkwam, neemt hij niks kwalijk. ,,Jet2Holidays wel, omdat ze al maanden niets van zich hebben laten horen'', vertelde het slachtoffer aan de Birmingham Mail en advocatenkantoor Slater & Gordon dat beelden heeft van het ongeluk.



Graham Hyde had voor zijn gezin een all inclusive vakantietrip geboekt met als bestemming het Alegria Pineda Splash Hotel bij Barcelona. Eenmaal daar besloot de Brit gelijk te gaan zwemmen. ,,We waren er nog maar een paar uur en toen ging het gelijk goed fout. Toen ik uit de glijbaan tevoorschijn kwam, zag ik plotseling iets massiefs op me af komen. Vervolgens hoorde ik 'krak' op het moment dat mijn nek keihard naar achteren klapte. De springende jongen raakte me zó hard dat ik onder water een salto maakte. Korte tijd later verdween het gevoel uit mijn vingers en tenen. In een flits dacht ik aan een dwarslaesie of andere zwaar letsel.''