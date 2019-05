Brit sterft tijdens afdaling Mount Everest, dodental stijgt dit klimseizoen naar tien

De beklimming van de Mount Everest is vandaag fataal afgelopen voor een 44-jarige Brit. Hij is al de tiende alpinist die dit klimseizoen op de hoogste berg ter wereld om het leven is gekomen. Waarschijnlijk hebben de lange wachtrijen op de top bijgedragen tot de dood van de klimmers.

Op de Mount Everest (8848 meter) stierf vandaag in de vroege ochtend op een hoogte van 8700 meter een 44-jarige Britse man toen hij aan het afdalen was. ,,Hij was al 150 meter gedaald toen hij niet goed werd en wegviel. Zijn sherpa probeerde hem nog te redden, maar hij stierf ter plekke", verklaarde Murari Sharma van de Everest Pariwar Treks in Kathmandu aan persbureau Reuters.

Vrijdag kwam ook al een 56-jarige Ier om het leven. Hij bezweek in zijn tent op een hoogte van 7000 meter nadat hij voor het bereiken van de top was teruggekeerd. Diezelfde dag kwam ook een jonge Nepalese berggids om het leven. Hij was ziek en werd nog per helikopter naar lagergelegen gebied gebracht. Later op de dag overleed hij.

Eerder deze week kwamen ook al drie Indiase, een Amerikaan en een Oostenrijkse klimmer om het leven. Een tweede Ier is nog vermist na een val in de buurt van de top. Zijn lichaam is nog niet teruggevonden.

Te druk

Door het gunstige klimweer is het de voorbije dagen erg druk op de Mount Everest. Honderden alpinisten wagen de klim naar de top. Critici menen dat het momenteel té druk is tussen Camp IV en de top van de hoogste berg ter wereld. Door het zeldzaam zachte weer waren er afgelopen week zo’n 320 mensen die allen op hetzelfde moment de tocht naar boven maakten. Dat zorgde voor een lange wachtrij die helemaal naar het topje van de berg kronkelde.

Volledig scherm Door het zeldzaam zachte weer waren er afgelopen week zo’n 320 mensen die allen op hetzelfde moment de tocht naar boven maakten. © AFP

Het wachten op grote hoogte is erg gevaarlijk. Het is ijskoud op de top en er zit weinig zuurstof in de lucht. Tijdens het wachten is er dan ook meer kans dat klimmers vrieswonden oplopen of onwel worden.

Commerciële expedities

Het aantal alpinisten op de Mount Everest, op de grens tussen Nepal en Tibet, is fors toegenomen sinds de beklimmingen in de jaren 90 geliberaliseerd werden door de Nepalese overheid. Daardoor werden heel wat commerciële expedities opgestart. Negatief effect is dat veel mensen die een poging wagen, minder ervaring hebben dan vroeger het geval was. Ook zijn de klimmers vaak minder goed voorbereid.

Tot nu toe slaagden iets meer dan 5000 mensen er in om de top van de Mount Everest te bereiken. Vorig jaar kwamen vijf klimmers om het leven op de Mount Everest.