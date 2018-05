Brit weet antwoord op prijsvraag tv-show: 'Simpel, daar verloor ik mijn been'

Een dag eerder had de café-eigenaar uit het Britse Halifax al aan presentator Jeremy Clarkson verteld over zijn beenprothese. Hij had zijn linkerbeen verloren bij een auto-ongeluk. Ook vertelde hij over de tatoeage op zijn andere been: een hand met een wijsvinger die naar zijn linkerbeen wijst. Daarbij de tekst: 'Met één been in het graf'. Kendall was trots op de humoristische tattoo. ,,Die is best wel viraal gegaan.''



Zijn spel in de show van woensdag kon niet worden afgemaakt en ging een dag later verder. Clarkson bracht het ongeluk opnieuw ter sprake. Kendall vertelde hoe hij na de heftige crash wel 'vijf keer was gestorven'. ,,Ik had een hartstilstand voordat ik in het ziekenhuis aankwam en daarna nog een keer in het ziekenhuis. Toen ik daar aankwam vertelden ze mijn ouders en vrouw, dat ik nog maar 2 procent kans had om te overleven.''