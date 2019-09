Brits hooggerechtshof: Schorsen parlement door premier Johnson was onwettig

Opperrechter Lady Hale zei vanochtend dat het parlement door de opschorting zijn grondwettelijke taken niet kan uitvoeren, zonder dat daar een rechtvaardiging voor is gegeven. Tegen verwachting in was de uitspraak unaniem: alle elf rechters van het hof in Londen oordeelden dat Johnson onwettig handelde door het parlement voor vijf weken te sluiten in de cruciale periode in aanloop naar de brexitdatum van 31 oktober.



De advocaten van de regering beargumenteerden, zoals een Engelse rechter eerder ook deed, dat de opschorting een politieke zaak was en niet in de rechtszaal thuishoorde. De Hoge Raad maakte korte metten met dat argument. ,,De opschorting was ongeldig en heeft daardoor geen effect”, zei Lady Hale. Het parlement is dus nooit opgeschort, het is alsof het nooit is gebeurd. ,,Het is nu aan het parlement en de voorzitters van het Hoger- en Lagerhuis om de volgende stappen te nemen zodat ze weer zitting kunnen nemen.”



Johnson schortte het parlement op tot 14 oktober, naar eigen zeggen omdat het hoog tijd was voor een nieuw parlementair jaar. Hij zei die tijd nodig te hebben om nieuwe regeringsplannen te maken, zodat ze op 14 oktober een troonrede konden presenteren. De zittingen van het Lagerhuis worden wel vaker geschorst in deze tijd van partijcongressen en in de aanloop naar een nieuw ‘parlementair seizoen’. Maar Johnson zou de schorsing hebben opgerekt om zijn brexit – desnoods zonder deal – erdoor te krijgen. Hij zou het parlement de mond willen snoeren en geen tijd willen geven uitgebreid te debatteren over de naderende brexit.



Volgens de elf rechters van de Hoge Raad was zijn schorsen onwettig omdat het gevolg van de opschorting was dat het parlement zijn werk niet kon doen en zijn controlerende taken niet kon uitvoeren. ,,Dit is geen normale prorogatie, dit zijn ongewone omstandigheden”, verklaarde Lady Hale. ,,Het parlement moet een stem hebben. Het effect van deze opschorting op onze parlementaire democratie was extreem.”