Brits Lagerhuis zegt ‘nee’ tegen brexit zonder afspraken

De aangenomen motie gaat verder dan het oorspronkelijke voorstel van de regering. Dat draaide om de vraag of het parlement tegen een brexit zonder deal was op 29 maart. Vlak voor de stemming werd een amendement aangenomen waardoor de tekst van e motie ingrijpend werd veranderd. De verwijzing naar 29 maart werd weggehaald en vervangen door de mededeling dat het Lagerhuis in alle gevallen tegen een brexit zonder deal is.



Een brexit zonder afspraken wordt door veel politici, economisch experts, bedrijven en burgers gezien als rampscenario. Toch kunnen zij nu niet opgelucht ademhalen. De uitkomst van de stemming betekent niet dat zo’n no-dealbrexit nu definitief van tafel is.



Als de Britten er niet in slagen om voor 29 maart een deal te sluiten of een uitstel van de brexit te regelen in Brussel, dan verlaten ze de EU ‘gewoon’ zonder deal. Het parlement heeft zich nu dus tegen die mogelijkheid uitgesproken, maar moet vervolgens dus wel nog zorgen dat het er echt niet van komt.

Harde woorden

Tijdens het debat voorafgaand aan de stemming vielen er harde woorden. Vooral May’s mantra, ‘geen deal is beter dan een slechte deal”, moest het ontgelden. “Dit is het moment waarop we de totaal onzinnige slogan eindelijk naar het rijk der fabelen verwijzen”, zei de prominente Labour-parlementariër Hilary Benn.



,,Het argument is simpel: een vertrek zonder deal zal de allergrootste economische schade aanrichten.” Zelf kon May het woord niet doen. De brexitmarathon eist zijn tol en de premier is haar stem kwijtgeraakt de afgelopen dagen. Milieu-minister Michael Gove deed het woord voor haar.



Morgen hectische dag