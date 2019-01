Brits parlement wil alternatief voor backstop

Het amendement van de conservatieve parlementariër Graham Brady had de steun van de Britse regering. Premier Theresa May wil met een stevig mandaat van het parlement op zak in Brussel gaan praten over aanpassingen aan de brexitdeal, berichten Britse media. De backstop ligt erg gevoelig in de Britse politiek. De backstop is de garantieregeling die ervoor moet zorgen dat de grens tussen Ierland en Noord-Ierland sowieso open blijft na de brexit. Dat betekent feitelijk dat het Verenigd Koninkrijk deel blijft uitmaken van een douane-unie met de EU tot een andere manier is gevonden om de grens open te houden.

Het is onwaarschijnlijk dat Brussel akkoord gaat met nieuwe onderhandelingen over een alternatieve regeling om een harde grens te voorkomen. Verschillende kopstukken herhaalden de afgelopen weken de bekende standpunten: heronderhandeling over de scheidingsovereenkomst is geen optie. Dit is de enige deal die mogelijk is. Er bestaat geen deal zonder backstop. Hoe May denkt de EU zo ver te krijgen om hun principes aan de kant te zetten en hun rode lijnen te vergeten is totaal onduidelijk.

Alle partijen willen dat er geen harde grens komt na de brexit, maar de meningen zijn sterk verdeeld over hoe dat moet worden geregeld. En dus is er nog steeds vrees voor het scenario dat de onderhandelingen klappen, er geen deal wordt gesloten en een harde grens onvermijdelijk is. Dat is voor veel Noord-Ieren onverteerbaar. Sommigen waarschuwen zelfs voor een terugkeer van het geweld tussen katholieken en protestanten dat de regio teisterde voor het Goede Vrijdagakkoord van 1998.

Deadline

Het Britse parlement keurde eerder een voorstel af dat had kunnen leiden tot uitstel van de brexit. Het amendement van oppositielid Yvette Cooper was bedoeld om een no-dealbrexit te voorkomen. Het kreeg ook steun vanuit de conservatieve partij van premier Theresa May.

Het voorstel had uiteindelijk een brexit-deadline voor de regering tot gevolg gehad kunnen hebben. Die zou dan tot 26 februari de tijd hebben gekregen om alsnog een deal goedgekeurd te krijgen. Als dat niet was gelukt, had het parlement mogen stemmen over het uitstellen van de brexit.