Brits parlementslid doodgestoken tijdens spreekuur in kerk, mogelijk terreurdaad

Volgens Sky News liep een man bij een kantoor in de kerk naar binnen en stak hij Amess meerdere keren. Het conservatieve parlementslid overleed ter plaatse. Hulp van onder andere een traumahelikopter mocht niet baten.



In een kort statement deelde de lokale politie: ,,Een man is gearresteerd voor moord nadat we een melding kregen van een steekpartij in Leigh-on-Sea. We werden opgeroepen naar een adres in Eastwood Road Nort kort na 12.05 uur vandaag. We gingen er direct heen en vonden een gewonde man. Hulpdiensten hebben hem geprobeerd te helpen, maar helaas is hij ter plaatse overleden.”



De dader zou een 25-jaar oude man zijn die door de politie ter plaatse werd opgepakt. Ook zou een mes zijn gevonden. Over het motief van de dader is nog niets bekend. Het onderzoek wordt geleid door de politieafdeling die zich met terrorisme bezighoudt. Het is aan de onderzoekers om te bepalen of het hier al dan niet om een terroristisch incident gaat, zei het hoofd van de politie in Essex. Volgens meerdere Britse media gaat het om een verdachte met een Somalische achtergrond.