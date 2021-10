Brits parlementslid neergestoken in eigen kiesdistrict

Volgens Sky News liep een man bij het kantoor naar binnen en stak hij Amess meerdere keren. Het conservatieve parlementslid zou ter plekke aan zijn verwondingen worden behandeld. Ook zou er een traumahelikopter ter plaatse zijn. Het is niet bekend hoe hij er op dit moment aan toe is.

In een kort statement deelde de lokale politie: ,,We werden om 12.05 uur opgeroepen naar een steekpartij. Kort daarna is een man opgepakt. We zijn niet meer op zoek naar iemand anders. We komen met meer informatie wanneer we die hebben.”