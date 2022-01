Brits rapport over ‘partygate’ vandaag nog verwacht, maar mogelijk niet openbaar

Publicatie van het rapport wordt in het Verenigd Koninkrijk reikhalzend afgewacht. Berichten over feesten en borrels deden het beeld ontstaan dat overheidspersoneel het zelf niet zou nauw nam met coronaregels. Daardoor is de positie van premier Boris Johnson aan het wankelen gebracht. De BBC bericht dat topambtenaar Gray de regering al heeft geïnformeerd over de uitkomst van haar onderzoek naar ‘partygate’. Daardoor is volgens ingewijden al duidelijk dat Johnson niet op goed nieuws hoeft te rekenen. Het volledige rapport zou in de loop van de dag worden overhandigd.

Chaotisch

De aanloop naar dat moment verliep erg chaotisch, schrijft Sky News. Er zou achter de schermen sprake zijn geweest van getouwtrek tussen het team van Gray en de regering over de vraag of het volledige onderzoek moet worden vrijgegeven. Ook is naar verluidt geruzied over wanneer parlementariërs inzage krijgen.



Johnson stond woensdagmiddag het parlement te woord. Hij kreeg daar van oppositieleider Keir Starmer de vraag of hij kan toezeggen dat het volledige rapport beschikbaar wordt gesteld en het ‘geen samenvatting of bewerkte versie’ betreft.



De premier reageerde ontwijkend. ,,We moeten het rapport overlaten aan de onafhankelijke onderzoekers”, sprak Johnson. Minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss had eerder op de dag bij Sky News gezegd dat het ‘problematisch’ kan zijn om het hele rapport te openbaren. ,,Maar we gaan zeker de conclusies publiceren.”