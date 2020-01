Britse (19) die loog over verkrachting op Cyprus krijgt voorwaardelijke straf en mag naar huis

De jonge vrouw beweerde vorig jaar op Cyprus te zijn misbruikt door een groep Israëlische tieners en deed aangifte tegen hen. Later trok zij de aangifte in, nadat de Israëli’s hadden verklaard dat de seks met wederzijdse instemming had plaatsgevonden. Zelf gaf ze ook toe vrijwillig gemeenschap met een aantal van de jongens te hebben gehad in een hotelkamer in Ayia Napa.



De Israëlische jongens, die op het eiland waren om te relaxen voor aanvang van hun militaire dienst, mochten direct vertrekken. De Britse werd daarop gearresteerd wegens het doen van valse aangifte. Daarmee riskeerde zij een celstraf van een jaar en een boete van 1700 euro. In de rechtszaak die op haar aanhouding volgde, verklaarde de vrouw dat ze haar aangifte onder dwang van de politie had ingetrokken.