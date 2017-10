Britse Conservatieven op het hakblok wegens seksuele intimidatie

‘Me too’ schudt nu ook de Britse politiek op. In een ‘dirty dossier’ staan de namen van 36 Conservatieven die zich schuldig hebben gemaakt aan seksuele intimidatie. Premier May belooft hard in te grijpen.

Mark Garnier (54), minister van buitenlandse handel, dreigt het eerste slachtoffer te worden van May’s reactie op beschuldigingen van seksuele intimidatie in haar Conservatieve Partij. Op last van de premier loopt er een onderzoek naar Garniers gedrag. Volgens het ‘dirty dossier’, opgesteld door stafleden van het parlement in reactie op de Harvey Weinstein-affaire, noemde Garnier zijn secretaresse ‘sugar tits’, ook in het bijzijn van anderen, en vroeg hij haar vibrators te kopen.

Strenge regelgeving

De premier heeft zich bij de voorzitter van het Lagerhuis, John Bercow, sterk gemaakt voor een harde aanpak van parlementsleden die zich misdragen. ,,Dit probleem kan niet langer worden getolereerd’’, aldus Theresa May. Zij pleit voor strenge regelgeving, opgesteld in samenwerking met alle andere andere partijen, waaronder Labour van oppositieleider, Jeremy Corbin. Een regelgeving waarmee wel kan worden doorgepakt en die bescherming biedt aan ‘veelal jonge mensen aan het begin van hun carrière’.

Volledig scherm Het 'dirty dossier' is de zoveelste tegenvaller voor premier Theresa May die al wordt geplaagd door de moeizame Brexit-onderhandelingen, oproer in haar eigen partij en de broze coalitie met de Noordierse DUP. Foto AP © AP

In het ‘dirty dossier’ worden 36 Conservatieve parlementsleden genoemd, onder wie huidige en voormalige kabinetsleden zo Stephen Crabb (44), ex-staatssecretaris van Welzijn. Hij heeft toegegeven dat hij een 19-jarige vrouw expliciete boodschappen stuurde nadat zij elkaar hadden ontmoet voor een sollicitatiegesprek. Deze affaire kostte hem vorig jaar al de kop. Andere ministers, niet bij naam genoemd, gingen ook over de schreef. Een kabinetslid zou na een lunch met een journaliste een arm om haar middel hebben gelegd met de opmerking: ‘God, I love those tits’. Weer een andere minister zou een affaire hebben gehad met een jonge secretaresse die nu kamerlid is. En een gewezen minister zou zijn scretaresse zou hebben gevraagd om bij hem te komen en de lengte van zijn geslachtsdeel op te meten.

Quote God, I love those tits Niet bij naam genoemd kabinetslid

De affaire rond het ‘dirty dossier’ komt voor Theresa May uiterst ongelegen. Als zij kabinetsleden aan de dijk zet, zorgt dat voor nog meer onrust in haar Conservatieve Partij, die ernstig verdeeld is over de aanpak van de Brexit-onderhandelingen met de Europese Unie. Een deel van de partij vindt May een ‘zwakke, zwalkende leider’ en dreigt in opstand te komen. Een kabinetswijziging zal ook de samenwerking met de Noordierse DUP onder druk zetten. Zij heeft de DUP nodig voor een meerderheid in het Lagerhuis.