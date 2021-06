Britse ‘coronaminister’ moet vrezen voor baan na zoenpartij met adviseur, die hij zelf aanstelde

Woede om uitspraak premier Pakistan over aanrandin­gen: 'Als vrouw weinig kleren draagt, heeft dat impact’

13:57 De Pakistaanse premier Imran Khan (68) is in eigen land onder vuur komen te liggen, nadat hij een verband legde tussen het groeiend aantal aanrandingen en verkrachtingen en de manier waarop vrouwen zich kleden. ,,Als een vrouw heel weinig kleding draagt, zal dat een impact hebben op de man, tenzij het robots zijn. Het is gezond verstand.” Activisten in het ultraconservatieve islamitische land reageren verbijsterd en eisen dat de premier zijn uitspraken terugneemt.