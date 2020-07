Britse epidemioloog: ‘Lijkt erop dat coronavirus al jaren sluimert en niet in China ontstond’

‘Corona-achtig virus werd al in 2013 naar Wuhan gestuurd’

Monsters van een virus die zeven jaar geleden naar het Wuhan Istitute of Virology werden gestuurd voor onderzoek, zouden sterk lijken op Covid-19. Dat bericht The Sunday Times op basis van een rapport over de oorsprong van de wereldwijde pandemie.



Wetenschappers stuurden al in 2013 monsters van uitwerpselen van vleermuizen vanuit een voormalige kopermijn in het zuidwesten van China naar het Wuhan Insitute of Virology, zo staat in The Sunday Times te lezen. Zes onderzoekers die er de ontlasting van vleermuizen onderzochten, hadden een ernstige longontsteking opgelopen. Drie van hen stierven, aldus de krant.



De meest waarschijnlijke oorzaak was een door een vleermuis overgedragen virus, zo schrijft The Sunday Times. De krant refereert aan een medicus wiens leidinggevende werkte op de intensieve zorg waar de mannen werden behandeld. Dezelfde mijn in de provincie Yunnan werd vervolgens bestudeerd door Shi Zhengli, een expert in SARS-achtige virussen aan het Wuhan Institute of Virology.



Shi, bijgenaamd ‘de vleermuisvrouw’ door haar expedities in grotten, zei in februari dat Covid-19 maar liefst 96,2 procent lijkt op een monster van het virus RaTG13 dat in 2013 in Yunnan werd onderzocht. The Sunday Times meldt tot slot dat RaTG13 ‘bijna zeker het virus is dat in de verlaten mijn werd gevonden’.



De directeur van het Wuhan Institute of Virology zei in mei nog dat er geen staal van het RaTG13-virus in het laboratorium was. Het was bijgevolg onmogelijk dat het virus buiten het lab verspreid werd, zo concludeerde de directeur.