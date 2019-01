Britse gevangenisminister wil van korte celstraffen af: ‘Doen meer kwaad dan goed’

Video Twee doden in centrum van Parijs na gasexplo­sie in bakkerij

14:10 Bij een zware explosie in het centrum van de Franse hoofdstad Parijs zijn vandaag twee doden gevallen. Beiden zijn brandweerlieden, maakt het ministerie van Binnenlandse Zaken bekend. Eerder was sprake van vier doden, maar binnenlandminister Castaner herriep zijn uitspraak in een Tweet. Er vielen tientallen gewonden, waarvan een aantal nog in kritieke toestand verkeren. De ravage in de omgeving is enorm.