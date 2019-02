‘Britse journalist John Cantlie nog steeds vastgehouden door IS’

De Britse journalist John Cantlie, die in 2012 in Syrië werd gegijzeld door IS, is mogelijk nog in leven en wordt nog steeds vastgehouden door Islamitische Staat (IS). Dat meldt de Britse staatssecretaris van Veiligheid Ben Wallace.

Ervaren oorlogsfotograaf Cantlie was in 2012 in Syrië toen hij werd ontvoerd. In 2014 verscheen hij in een oranje overall in een video voor IS. In 2016 verscheen hij nogmaals in een propagandavideo voor IS waarin hij de spot drijft met de toenmalige president Obama en de Amerikaanse poging om IS uit te roeien.

Ben Wallace noemt Cantlie de bekendste en prominentste Britse gijzelaar en gelooft dat de fotojournalist nog in leven is. Op welke bronnen Wallace zijn vermoeden baseert, is niet duidelijk. De staatssecretaris maakte duidelijk dat Groot-Brittannië geen losgeld betaalt aan IS en raadt andere landen aan dat ook niet te doen.

John Cantlie in een propagandavideo voor IS in 2014.

Zaden van zelfdestructie

Cantlie bezocht de gevaarlijkste conflictzones om verslag te doen. Hij was onder andere in Irak, Afghanistan, Somalië, Libië en Syrië. In het laatste land is hij twee keer ontvoerd, eerst in 2012 samen met de Nederlandse fotojournalist Jeroen Oerlemans. Vlak na een mislukte ontsnappingspoging, een week na hun ontvoering, werden ze bevrijd door het Vrije Syrische Leger. Oerlemans zou later in Libië vermoord worden door een sluipschutter van de Islamitische Staat.



Bij terugkomst vertelde Cantlie de BBC dat hij had gevreesd voor zijn leven. ,,Als je gevangen zit en je hebt een blinddoek om en een man drukt een geweer tegen je hoofd, wordt het allemaal heel echt. Er werd ons gezegd dat we onze God zouden ontmoeten, dat we klaar waren om God te ontmoeten en dat we zelf de zaden van onze vernietiging hadden gezaaid’’, aldus Cantlie destijds.

Jeroen Oerlemans, de Nederlandse fotojournalist waarmee John Cantlie in 2012 werd ontvoerd.

Terug naar Syrië