Britse kerk geschokt: pastoor (52) en twee kinderen komen om bij zwembaddrama

GezinsdramaDe man die op kerstavond om het leven kwam bij een tragisch incident in een zwembad in een vakantieresort in Spanje, is een 52-jarige Britse pastoor. The Redeemed Christian Church of God, een kerk met 5000 vestigingen in meer dan honderd landen, reageert verbijsterd op het overlijden van Gabriel Diya en zijn kinderen van negen en zestien. ,,Dit is een zeer moeilijke tijd.”

Het onderzoek door de Spaanse politie naar het familiedrama vordert gestaag. Duikers vonden vandaag de badmuts terug van een van de overleden kinderen. De vondst voedt volgens verschillende media de gedachte dat het afzuigsysteem een rol heeft gespeeld in de dood van het meisje en van haar vader (52) en broer (16) die haar te hulp waren geschoten. Toch mocht het zwembad na onderzoek weer open voor publiek.

Lees ook Drie familieleden van Brits gezin verdronken in Spanje Lees meer

Verdrinking

Naast de vondst van de badmuts heeft inmiddels ook autopsie plaatsgevonden op de lichamen van de drie in het water omgekomen gezinsleden. Daaruit blijkt dat zij allen verdronken zijn. De pathologen hebben geen verwondingen aangetroffen of bewijs dat het drietal vergiftigd dan wel gedrogeerd was ten tijde van de tragedie.

Het meisje was dinsdagavond in de problemen gekomen in het zwembad. Even daarvoor was haar 12-jarige zus alleen bij haar ouders teruggekomen van het zwemmen. Het tweetal vroeg het meisje naar haar zus en snelde vervolgens naar het zwembad. Vader en zoon sprongen in het water om het meisje te redden, maar verdronken ook.



Vermoed wordt dat het afzuigsysteem van het bad een rol heeft gespeeld bij de dood van het drietal. Een medewerker van Club La Costa World was als eerste bij de lichamen en meldde later ook veel moeite te hebben gehad weer uit het water te komen. Vandaar dat duikers het bad en de pompen hebben gecontroleerd en toen de badmuts van het jonge meisje aantroffen.

Weer open

Het gehele afzuigsysteem is onderzocht en daarna toch goed bevonden. Het management van Club La Costa World aan de Costa del Sol heeft laten weten dat het bad van de autoriteiten weer open mag. Het complex heeft meerdere zwembaden. Het zwembad waarin het drama plaatsvond, is niet verwarmd en wordt daarom in deze tijd van het jaar minder gebruikt door gasten.

De onderzoekers melden ‘een open vizier’ te houden tijdens het onderzoek. Daarom is ook de 12-jarige dochter van het gezin onderzocht. Ook bij haar zijn echter geen sporen van bijvoorbeeld chloorvergiftiging aangetroffen.

Verklaring

Onder christenen van over de hele wereld is het familiedrama als een mokerslag aangekomen. ,,Met pijn in ons hart brengen we onze condoleances over aan de familie, vrienden en collega’s van pastoor Gabriel Diya die helaas overleden is, samen met twee van zijn kinderen - Comfort Diya (9 jaar) en Emmanuel Diya (16 jaar) - bij een tragisch incident tijdens een familievakantie”, valt te lezen in een verklaring van The Redeemed Christian Church of God. Deze kerk heeft in Nederland meer dan dertig parochies.



Gabriel Diya laat zijn vrouw en een dochter achter.

Volledig scherm Club La Costa World. © Google Street View.