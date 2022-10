‘Britse koning Charles III volgend jaar zomer officieel gekroond’

Het is dan bijna precies zeventig jaar geleden dat zijn moeder, Elizabeth II, in 1953 (2 juni) werd gekroond. Zij was toen officieel al meer dan een jaar lang de monarch door het overlijden van haar vader George VI in februari 1952. Na het overlijden van zijn moeder koningin Elizabeth op 8 september 2022 werd Charles automatisch koning. Vanwege de uitgebreide voorbereiding is de kroning van Charles pas maanden later dan zijn benoeming.

Officieel is nog niets over het plan losgelaten, maar de keuze lijkt logisch. Afgelopen 3 juni was ook het hoogtepunt van vieringen van het platina jubileum van Elizabeth. Haar zoon zal komend jaar op 74-jarige leeftijd de oudste man zijn die in het land tot koning is gekroond.

De kroningsceremonie wordt naar verwachting bescheidener dan de plechtigheden in 1953 toen meer dan 8000 gasten uit de hele wereld naar Westminster Abbey in Londen kwamen voor de kroning van Elizabeth. Veiligheidsvoorschriften van tegenwoordig laten niet zo veel mensen meer toe in het historische gebouw.