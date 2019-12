Britse kranten jutten kiezers op: ‘Clowning Street’

Omdat de veelgelezen tabloids de avond ervoor zijn gedrukt, mogen zij wel nog kleur bekennen. En dus grijpen ze hun kans om op creatieve manier stemadvies te geven. Deze kranten zijn sowieso niet erg terughoudend met hun politieke voorkeur, maar op verkiezingsdag gaan ze helemaal los. De vormgever van het rechtse The Sun heeft flink zijn best gedaan op de voorpagina waarop Boris Johnson wordt neergezet als de leider die het koninkrijk een stralende toekomst kan bezorgen. Als tegenstander Jeremy Corbyn aan de macht komt, zal het licht voor altijd doven, schrijft de krant met gevoel voor drama.



Ook de Daily Mail kiest uiteraard voor Johnson: ‘Jouw stem is belangrijker dan ooit. Ga naar het stembureau en schaar je achter BORIS’, schrijft de krant. Het kleinere Daily Express zit eveneens aan de rechterkant van het politieke spectrum en ruimt een halve voorpagina in voor een foto van Johnson, met daaronder: ‘Brexit en Groot-Brittannië liggen in jullie handen’.



The Daily Star houdt zich normaliter meer bezig met celebrity’s, sport en roddels, maar besloot nu toch eens een politieke voorpagina te maken. De makers photoshopten Johnson en Corbyn in clownspakken, met het bijschrift ‘Clowning Street’, verwijzend naar Downing Street. De krant geeft geen duidelijk stemadvies, maar schrijft: ‘Morgen weten we welke van deze twee jokers de verkiezingen heeft gewonnen. God help ons.’



En dan is er nog de grootste linkse tabloid, The Daily Mirror, die uiteraard voor Labour gaat. De krant komt met acht foto’s van verkiezingsthema’s waarop Labour beterschap belooft, onder meer gezondheidszorg, scholen en armoede onder kinderen. ‘Voor hen. Stem Labour.’