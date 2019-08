Britse man per ongeluk besneden: schadevergoeding van 22.000 euro

De 70-jarige Terry Brazier had vorig jaar eigenlijk een kleine ingreep aan zijn blaas moeten ondergaan in het Leicester Royal Infirmary. Hij lag na de ingreep zo'n twee uur te wachten tot iemand hem uiteindelijk kwam informeren over de vergissing. De man kreeg naar eigen zeggen de mededeling: ‘sorry, we hebben u besneden’.

Volgens Brazier kwamen de verpleegkundigen en de betrokken chirurg na de operatie met het schaamrood op de kaken naar hem toe. ,,Ze zeiden dat ze me niet terug konden brengen naar de verpleegafdeling omdat ze eerst even met me wilden praten. Wat ik vervolgens hoorde was een complete verrassing.”

Het ziekenhuis gaf later in een brief toe dat noodzakelijke controles niet waren uitgevoerd. Daarom besloot Brazier het er niet bij te laten zitten. ,,Er zijn grappen over gemaakt, maar dit heeft ook een serieuze kant”, zei hij. ,,Het had slechter kunnen uitpakken voor iemand anders. Het foute lichaamsdeel had wel geamputeerd kunnen worden.”

Volgens directeur Andrew Furlong van het universiteitsziekenhuis is er een grote fout gemaakt. ,,We nemen dergelijke zaken bloedserieus en hopen van dit incident te kunnen leren. Verder proberen we alles te doen om herhaling te voorkomen.” Furlong realiseert zich dat geld de ingreep (waarbij de voorhuid van de penis van de man werd weggesneden, red.) niet ongedaan kan maken. ,,Maar we hopen dat het de psychische schade toch enigszins kan compenseren.”

Cystoscopie

Brazier ging naar het ziekenhuis voor een zogenoemde cystoscopie, een urologische procedure waarbij met een dunne camera in de blaas wordt gekeken voordat botox in de blaaswand wordt geïnjecteerd. Die injecties zorgen voor een gedeeltelijke verlamming van de blaas, waardoor urine-incontinentie wordt verminderd.