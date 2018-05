Britse moeder als eerste veroordeeld voor uithuwelijken van tienerdochter

Mobiele spermado­nor Clive (62) verwekte al 65 kinderen vanuit zijn bestelwa­gen

11:18 Clive (62) is een gepensioneerd wiskundeleraar en houdt er sinds 2013 een bijzondere 'hobby' op na. De Brit, naar eigen zeggen gelukkig getrouwd, rijdt in zijn bestelwagen het hele land door als mobiele spermadonor. De laadruimte is zijn 'zaadruimte'. Clive is al vader van 65 kinderen, veertien zijn op komst. Zijn streefdoel is 100 kinderen, dan stopt hij. Zijn bijzondere service is helemaal gratis.