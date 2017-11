Britse moeder die 7-jarig dochtertje doodhongerde vroegtijdig vrijgelaten

De vader van een 7-jarige Brits meisje dat in 2008 overleed omdat ze op extreme wijze was uitgehongerd door haar moeder, heeft justitie in Engeland aangeklaagd omdat de vrouw vroegtijdig uit de gevangenis is vrijgelaten. De kleine Khyra Ishaq woog toen ze overleed 16 kilo. Ze bleek door een levensgevaarlijk dieet 40 procent van haar lichaamsgewicht te zijn verloren.

Angela Gordon, de moeder van het meisje, werd in 2010 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 jaar voor de moord op haar dochtertje. Ook Khyra's stiefvader Junaid Abuhamza verdween voor 7,5 jaar achter de tralies wegens betrokkenheid bij het uithongeren van het meisje en nog vijf andere kinderen. De moeder en de stiefvader uit Birmingham bekenden destijds verantwoordelijk te zijn geweest voor de tragische dood van Khyra.

Ishaq Abuzaire (46), de biologische vader van Khyra, bleef na de veroordeling van zijn ex-vrouw achter als een gebroken man. Hij had vrede met de celstraf van 15 jaar, maar is recent ontploft toen hij toevallig vernam dat Angela Gordon al in april dit jaar wegens goed gedrag is vrijgelaten. Volgens de man, die in 2006 van zijn toenmalige echtgenote scheidde, is dat veel te snel en vormt zijn ex nog steeds een groot gevaar voor de samenleving.

Tijdens het proces tegen de vrouw en de stiefvader kwam destijds naar voren dat Khyra bewust door het stel op een extreem dieet was gezet. De twee strenggelovige moslims wilden haar op die manier respect en gehoorzaamheid bijbrengen voor haar ouders. In de woning van de twee leefden behalve Khyra nog vijf andere minderjarige kinderen van de man. Die werden dagelijks gefolterd met bamboestokken, urenlang onder een koude douche gezet en moesten in hun ondergoed naar buiten terwijl het vroor.

Schizofreen

Een half jaar voordat het meisje kwam te overlijden, haalde moeder Angela Gordon haar van school. Ze wilde het kind thuis opvoeden. Het schoolbestuur, dat op dat moment al zorgen had over de veel te magere Khyra, stemde daar schoorvoetend mee in. Vervolgens kwam het kind, zonder dat jeugdzorg dat in de gaten had, in een thuissituatie terecht waar haar moeder en de stiefvader hun kroost uithongerden. Na hun aanhouding bleek dat Khyra's goedgelovige moeder zich door haar nieuwe partner had laten manipuleren. Junaid Abuhamza, de stiefvader, werd na onderzoek gediagnosticeerd als schizofreen.

Volgens de vader van Khyra, die probeert zijn ex-vrouw weer in de cel te krijgen, was zijn dochtertje ooit een goed doorvoed en schattig meisje. ,,Na mijn echtscheiding bleef ik haar nog regelmatig zien. Een week voor haar dood zag ik haar voor de laatste keer, ik schrok me kapot. Ze was vel over been en leek op een concentratiekampgevangene'', vertelde de vader destijds.