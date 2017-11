Britse moeder: 'Prins in Doornroosje maakt zich schuldig aan seksueel misbruik'

De 40-jarige Sarah Hall roept de school van haar zesjarige zoontje zelfs op om het boek uit het curriculum te verwijderen, zo meldt The Daily Mail. Op Twitter bericht de vrouw: ,,Als we nog steeds dit soort verhalen meekrijgen op school, dan zullen we ingewortelde houdingen tegenover seksueel gedrag nooit veranderen."



Hall wijst daarmee op een moderne vertelling van Doornroosje, waarbij de prins wordt aangemoedigd om de prinses te kussen. Doornroosje kan hier zelf niks tegen doen, omdat ze in diepe slaap is.



De moeder is bang dat kinderen door het verhaal over de prinses leren dat het prima is om vrouwen zomaar te zoenen terwijl ze aan het slapen zijn. ,,Mijn zoon is nog maar zes en neemt alles op wat hij ziet. En het is niet zo dat ik hier met hem al een constructief gesprek over kan voeren."