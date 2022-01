Britse moeder rijdt naar Italië om dochtertje te laten vaccineren: 'Kostbaarste wat ik heb beschermen’

Een Britse moeder baart in eigen land opzien door met haar 9-jarige dochtertje helemaal naar Italië te rijden. En niet om rustig vakantie te vieren, maar om een kindervaccin op te halen. ,,Ik riskeer liever een vaccin waar we redelijk veel van weten dan een gok te wagen met een virus waarvan we heel weinig weten”, lichtte de jonge Alice Columbo haar bijzondere reis toe.

Het Italiaanse medicijnagentschap Aifa keurde begin december het vaccin van Pfizer/BioNTech goed voor gebruik bij kinderen tussen de 5 en 11 jaar. De kinderen krijgen een derde van de dosis die voor volwassenen gebruikt wordt.



De Italianen volgen daarmee het advies van de Europese toezichthouder voor vaccins, het EMA. Het vaccin heeft ‘een hoge effectiviteit en er zijn momenteel geen zorgen rondom de veiligheid’, zo oordeelden de Italiaanse wetenschappers van het Aifa.

Kostbaar

In tegenstelling tot sommige, andere Europese landen is in het Verenigd Koninkrijk het vaccin voor kinderen onder de 12 jaar alleen beschikbaar als er sprake is van een kwetsbare gezondheid. De Britse Alice Columbo wil niet wachten tot haar dochter aan de beurt is en reed met haar honderden kilometers naar Milaan. ,,Ik doe het om het kostbaarste wat ik heb te beschermen”, vertelde Columbo over haar dochter, die ook de Italiaanse nationaliteit heeft, tegen de BBC.

De Britse regering wacht op een nieuw advies alvorens het een beslissing neemt over het vaccineren van kinderen van vijf tot elf jaar. ,,Ik riskeer liever een vaccin waar we redelijk veel van weten dan een gok te wagen met een virus waarvan we heel weinig weten”, reageerde Columbo daarop. Ze voegde eraan toe dat ze zich vooral zorgen maakte over de effecten van longcovid.

Long covid

Uit Brits onderzoek blijkt dat bijna een derde van de tieners tussen de 11 en 17 jaar die besmet raakten met het coronavirus, drie maanden later nog met problemen kampt. Ze melden aanhoudende symptomen zoals vermoeidheid en kortademigheid, staat in het in september gepubliceerde onderzoek naar long covid bij jongeren.

De wetenschappers baseerden hun conclusies op ongeveer 7000 reacties op een vragenlijst. Ze selecteerden jongeren die tussen januari en maart waren getest. Ze vergeleken degenen die positief testten met een controlegroep. De personen uit die groep waren negatief maar hadden Covidachtige symptomen die door andere infecties konden zijn veroorzaakt.

,,Waarom zou ik geen bescherming geven aan het kostbaarste ding ter wereld voor mij, mijn dochter, in plaats van het risico te lopen dat ze zich over 5, 10, 15 jaar naar mij keert en zegt: ‘Mam, ik heb hartproblemen, ik heb hersenproblemen, ik heb longproblemen, waarom heb je destijds niet alles gedaan wat je kon om me te beschermen’?”, zegt Columbo over de risico's van long covid.

Waarom roadtrip?

De Britse moeder koos voor een dertien uur durende roadtrip met de auto, omdat ze wilde voorkomen dat ze op de luchthaven of in het vliegtuig besmet zou raken met het coronavirus. Ze hoopt dat de regering-Johnson op korte termijn begint met het vaccineren van álle kinderen onder de 12 jaar.

,,Ik heb ongelooflijk veel medelijden met al die andere ouders die mijn mening delen en hun kinderen graag willen laten vaccineren”, klinkt het.

Kindervaccins in Nederland

In Nederland zijn circa 1,28 miljoen kinderen tussen de 5 en 11 jaar oud. Zij kunnen in de tweede helft van januari een eerste prik tegen het coronavirus krijgen. Het ministerie van Volksgezondheid schat dat ongeveer 8000 kinderen van die leeftijd een medisch risico lopen.

Zij krijgen daarom voorrang en kunnen sinds 20 december al een boosterprik krijgen. Volgens het ministerie zijn er ongeveer 1000 kinderen uit die groep gevaccineerd en staan er nog ongeveer 1300 afspraken ingepland. Kinderen van 0 tot en met 4 jaar kunnen sowieso nog niet gevaccineerd worden.

