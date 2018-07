Britse 'nepspion' opgepakt in Zwitserland

'Met explosief opgepakte Iraniër werkzaam in Rotterdam­se haven'

9:13 De Iraanse man die in Belgie is opgepakt omdat hij een aanslag een Frankrijk wilde plegen, werkte in de Rotterdamse haven. Dat meldt het Nieuwsblad. De 38-jarige Amir S. en zijn 33-jarige vrouw Nasimeh N. Amir werden zaterdag opgepakt na signalen over een op handen zijnde aanslag in Frankrijk. Bij de gerichte antiterrorisme-actie van de Belgische politie werden in hun auto een ontsteker en een zelfgefabriceerde bom aangetroffen.