Britse overheid zet adressen ontvangers eretitels online

Update Brandge­vaar bedreigt nieuwjaars­vuur­werk Sydney, toeristen gevraagd te vertrekken uit Gippsland

8:19 Het is misschien wel de beroemdste vuurwerkshow ter wereld. Ieder jaar trekt een miljoen bezoekers naar de haven van Sydney om het nieuwe jaar te vieren met een spetterende vuurwerkshow. Aanhoudende bosbranden en extreem hoge temperaturen dreigen nu roet in het eten te gooien. In hoofdstad Canberra is het nieuwjaarsvuurwerk al geannuleerd.