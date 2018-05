Britse Oxfam-baas vertrekt na seksschandaal op Haïti

,,Na de onthulling van ons eerdere falen werken we dubbel zo hard om van Oxfam een veilige en respectvolle plek te maken voor iedereen met wie we contact hebben'', aldus Goldring, die sinds 2013 aan het roer staat van de organisatie. ,,Nu is het tijd om het vertrouwen van het publiek terug te winnen. Voor deze taak is een nieuwe baas nodig.'' Hij blijft de rest van het jaar nog wel aan om de beloofde verbeteringen te overzien.



Oxfam werd afgelopen februari ernstig in verlegenheid gebracht toen bleek dat medewerkers met leidinggevende functies in 2010 en 2011 seksfeestjes zouden hebben gehouden met prostituees die mogelijk minderjarig waren. Dat gebeurde op Haïti, tijdens de humanitaire missie na de verwoestende aardbeving die bijna 300.000 mensenlevens eiste.



De Britse afdeling van Oxfam, verantwoordelijk voor de medewerkers op Haïti, kreeg in 2011 al signalen over mogelijk wangedrag. De organisatie ontsloeg enkele medewerkers na intern onderzoek, maar lichtte Haïti daarover niet in. Na de onthullingen hebben enkele duizenden donateurs hun Oxfam-lidmaatschap opgezegd. Ook de Nederlandse tak verloor honderden donateurs.



Goldring kreeg overigens ook zware kritiek voor een scheve vergelijking in het schandaal. Hij zei in een interview met de krant The Guardian dat zijn organisatie werd aangevallen alsof ze 'baby's in hun kribben had vermoord'. Critici beschuldigden hem ervan het schandaal te bagatelliseren. ,,Ik stond onder stress'', verklaarde Goldring later zijn gedrag.