Britse pers in oorlog met conservatieve partij: met uitdagen van ‘tabloids’ graven Tories eigen graf

De Conservatieve Partij snijdt zich hiermee behoorlijk in de vingers. Begin 2025 vinden de landelijke verkiezingen plaats. Oppositiepartij Labour staat ruim voor in de peilingen. Zonder steun van de rechtse tabloids valt hun pantser weg. Als de Daily Mail en The Sun besluiten de aanval te openen op premier Rishi Sunak en zijn kabinet, kan een enorm zetelverlies niet worden uitgesloten. Want wie de Britse tabloids tegen zich krijgt, wint nooit.

In een brandbrief maakt een coalitie van nationale en internationale mediaorganisaties nu bekend het evenement te weren. Onder de ondertekenaars zitten de gevreesde boulevardkranten die regeringen kunnen maken en breken.

De conservatieven stellen dat de prijs van 160 euro noodzakelijk is om administratieve kosten de baas te blijven, maar onder meer de Foreign Press Association (FPA), de News Media Association (NMA) en zelfs de gewichtige Press Gallery of Westminster zien in het ‘draconische middel’ een poging om negatieve informatie uit het nieuws te houden. ,,Een uiterst zorgwekkende situatie in een democratische samenleving”, stelt de coalitie.

Informele setting

Het congres, om beurten gehouden in Birmingham en Manchester, vormt het moment voor de media om volksvertegenwoordigers in een informele setting te ontmoeten. Voor het EU-referendum vormde de toespraak van Boris Johnson, een groot orator, het hoogtepunt van de meerdaagse samenkomst. De Brexit zorgde voor een kentering. De verdeelde partij gebruikt de ‘Tory Conference’ om elkaar de tent uit te vechten.

Huiskrant The Telegraph zal ongetwijfeld wél het congres in een zonnig licht coveren, maar hun meer deftige lezers behoren niet tot de doelgroep. Ex-premier Johnson verraste in 2019 door karrenvrachten aan stemmen te winnen in regio’s waarin de mensen decennialang achter Labour stonden. De ‘working class’ van boven de veertig jaar laat zich nog altijd sterk beïnvloeden door kranten als de Daily Mail en The Sun.

Minister Lucy Frazer van Cultuur, Media en Sport liet deze maand nog weten dat de focus van de Tories ligt op het versterken van de ‘vrije nieuwsgaring’. Ze beloofde alles in het werk te stellen om journalisten ‘effectiever’ verslag uit te brengen.