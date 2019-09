Britse politie en Facebook bundelen krachten tegen livestreams aanslagen

Luis (2) sterft na ‘barbaarse’ opsluiting op snikhete zolder: ‘Mijn zoon sterft, kom naar boven’

16:46 Een tweejarig kind is in juli in het Duitse Essen overleden doordat hij achttien uur lang zat opgesloten in een snikhete zolderkamer. Zijn vader wordt verdacht van moord. Het gaat om een bekende van de politie. Het kind overleed uiteindelijk door een hitteshock.