Britse politie ziet opgepakte man na steekpartij Manchester als terreurverdachte

Freddie Houlder (22) vertelt aan Manchester Evening News over de chaos tijdens het incident. ,,Ik was in een winkel op slechts tien meter van de plek waar iemand is neergestoken. Er kwam een vrouw naar binnen rennen, ze was geraakt met een mes, maar had het geluk een dikke jas aan te hebben. De deuren van de winkel gingen dicht en vijftien minuten later werden we geëvacueerd. Rond de gewonden had de politie gordijnen opgetrokken. Buiten was die man aangehouden. Hij was rennend door het winkelcentrum gegaan en wilde zoveel mogelijk mensen te pakken krijgen.’’



Danny Blockley werkt in een van de kantoren boven het winkelcentrum. Hij en zijn collega's zijn door de politie opgeroepen binnen te blijven. ,,Er werken hier honderden mensen zoals wij in de kantoren boven het centrum. We weten vrij weinig op dit moment. Waarschijnlijk denken ze dat we hier veilig zijn. We mogen het winkelcentrum niet in. Er heerst hier veel verwarring en paniek’’, zegt Blockley tegen Manchester Evening News.