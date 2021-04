Britse premier Johnson in het nauw: oud-topadviseur neemt meedogenloos wraak

In een hoek gedrukt door zijn ministers verloor premier Boris Johnson vorig jaar oktober volgens drie anonieme getuigen zijn geduld tijdens een crisisvergadering over de pandemie. ,,Geen vervloekte lockdowns meer’’, riep hij. Liever ‘duizenden doden’ dan het land wederom afgrendelen, klonk het grimmig uit de mond van de man die zich profileert als de kampioen van de strijd tegen het coronavirus. Johnson ontkende de aantijgingen met een ‘no’, maar zelfs zijn politieke vrienden neigen ernaar het verhaal te geloven. De premier staat bekend als iemand die zich geregeld verliest in overdrijving om zijn punt duidelijk te maken. De timing van de beschuldigingen is opvallend. Sinds Johnson zijn voormalige topadviseur Dominic Cummings beschuldigde van het lekken van gevoelige informatie, vallen links en rechts lijken uit de kast. De BBC publiceerde WhatsApp-verkeer tussen Johnson en miljardair James Dyson, die aan het begin van de crisis zijn diensten aanbood. De uitvinder van de krachtige stofzuiger zonder zak wilde ventilatoren voor ziekenhuizen fabriceren, maar vroeg om een belastinggunst voor zijn arbeidskrachten als die tijdelijk in het Verenigd Koninkrijk kwamen werken. Dyson, een fervent brexiteer, kreeg snel antwoord. ,,Ik regel het morgen!’’

Vriendjespolitiek

Johnson vermoedde de hand van Cummings in het verspreiden van de giftige suggestie van vriendjespolitiek. Door zijn staf de naam van het brein achter de Vote Leave-campagne aan de media toe te spelen, maakte hij een cruciale fout. De ‘Dom’, vorig jaar herfst opgestapt na een interne vete, is wraakzuchtig. Dagblad The Times omschrijft hem als iemand die ‘nucleaire wapens meebrengt naar een kussengevecht’.



Cummings reageerde venijnig in een blog op zijn website. Johnson zou volgens hem een onderzoek naar een lek in de top van de regering hebben stilgelegd om zijn verloofde Carrie Symonds te behagen.



Volgens Cummings, lang gezien als de man achter het lekken, wilde Johnson de affaire in de doofpot stoppen, toen bewijs richting een adviseur, een goede vriend van Carrie Symonds, wees.



In dezelfde post bracht hij hem in het nauw door geruchten over schimmige praktijken van Johnson rond de financiering van zijn flat aan Downing Street te bevestigen. Johnson wilde donateurs van de Conservatieve Partij in het geniep laten betalen voor de kapitale opknapbeurt.



,,Ik weigerde hem te helpen bij het regelen hiervan’’, schreef de politieke strateeg. Johnson claimt de kosten zelf voor zijn rekening te hebben genomen, maar een gift van 58.000 pond van Lord Brownlow of Shurlock Row roept vragen op. De Daily Mail citeerde uit gelekte e-mails dat de storting bedoeld was ‘om reeds gemaakte betalingen van de partij namens de nog op te richten Downing Street Trust te verdoezelen’.