Britse schietbaan onder vuur om doelwitten met IS-bruid Shamima Begum

Het gaat daarbij bijvoorbeeld om Donald Trump, Adolf Hitler en Justin Bieber. Niet iedereen is blij met het Begum-doelwit. Zo reageert parlementslid Angela Eagle afkeurend. Ze vindt dat geen foto's van levende mensen moeten gebruikt, vooral omdat ook gezinnen met jonge kinderen klant zijn bij de schietbaan.



Bij Nederlandse schietverenigingen, waar het in tegenstelling tot de baan in Wallesey gaat om het schieten met vuurwapens, is het gebruik van doelen met een menselijk silhouet of afbeelding niet toegestaan. Een van de weinige, zo niet enige, schietdiscipline waar op zogenaamde manskaarten wordt geschoten, is het onderdeel Europees Politie Parcours.



Van oudsher is het parcoursschieten een deel van de politieopleiding, waar in Europees verband ook wedstrijden in worden gehouden. Vroeger mochten alleen politieambtenaren met hun dienstwapen deelnemen aan de schietdiscipline, maar tegenwoordig doen ook burgerschutters met een vereist wapenverlof mee aan de trainingen en wedstrijden.