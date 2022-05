Britse studie: ‘Mopshonden lijden hun hele leven, koop ze niet meer’

,,We hebben een lijst opgesteld met de belangrijkste lichaamsfuncties van honden”, vertelde O’Neill tegen de Britse krant The Telegraph. Zo moeten honden bijvoorbeeld kunnen knipperen met de ogen. ,,Het lijkt basaal, maar veel mopsen kunnen dat niet. Een hond moet ook kunnen zitten en slapen zonder continu te snurken of naar adem te moeten happen, en een huid hebben die niet gespleten is. Mopshonden hebben gewoonweg niet de basisfuncties die van een hond worden verwacht”, vervolgt de professor. ,,Hun gezondheidsbehoefte is zoveel groter dan die van andere honden en extreem fokken betekent dat die problemen alleen maar toenemen.”