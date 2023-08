Britse verpleegkundige schuldig bevonden aan moord op 7 baby’s en moordpogingen op 6 anderen

met video Vijf vermisten teruggevon­den na aardver­schui­ving in noordwes­ten van Italië

Vijf mensen die waren vermist na een aardverschuiving in de Italiaanse plaats Bardonecchia (regio Piëmont), vlak bij de grens met Frankrijk, zijn gevonden. Nog eens 120 personen moesten in veiligheid worden gebracht, berichten Italiaanse media. De brandweer moest zes mensen redden die vastzaten in een camper die was meegesleurd door het water.