Britse vrouw krijgt levenslang voor zuuraanval op Nederlander

Vader Kees van Dongen zat in tranen op de publieke tribune in Bristol toen hij het vonnis hoorde, schrijft The Guardian. Tegen de Britse krant zei hij dat hij zijn zoon in het ziekenhuis aanvankelijk niet eens herkende. ,,Zijn verwondingen waren ongelooflijk. Hij heeft onvoorstelbaar geleden.''



Tijdens het proces zei Wallace tegen de jury dat ze dacht dat er water zat in het glas dat ze over Van Dongen gooide. Eerder had ze wel toegegeven dat ze zuur had gekocht. Wallace had volgens de Bristol Post meer dan veertig websites over zuuraanvallen bezocht en voor ongeveer 10 Britse ponden online zwavelzuur kunnen kopen via Amazon.