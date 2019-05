Britten gaan naar stembus voor iets wat ze niet willen

Het onbegrip en het onbehagen over de Europese Verkiezingen is groot onder de Britse bevolking. Het valt ook bijna niet uit te leggen: drie jaar na het brexitreferendum zit het Verenigd Koninkrijk nog steeds in de EU, en moet het land dus ook 'gewoon' meedoen aan de verkiezingen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Conservatieve Partij - die als regeerder verantwoordelijk is voor de haperende onderhandelingen en het uitstel van de brexit - het slecht doet in de peilingen. Maar dat ze er zó beroerd voorstaan, dat is opvallend.